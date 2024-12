POL-PPTR: Telefonausfall bei Polizeidienststellen in Trier

Trier (ots) - Am Montag, 2. Dezember, zwischen 11:30 Uhr und 21:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Mietwohnung in der Rosenbergstraße in Palzem ein. Der oder die Täter gelangten durch ein eingeschlagenes Fenster auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses ins Innere der Wohnung. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, ...

