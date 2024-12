POL-PPTR: Diebstahl aus PKW

Trier (ots) - Am Donnerstag, 28. November, zwischen 9:45 Uhr und 12:50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Matthiasstraße in Leiwen. Die Täter durchsuchten das Anwesen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 ...

