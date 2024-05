Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Bikes

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Giesen (Ahrbergen) (bub). In der Zeit vom 18.05.2024 21:15 Uhr bis zum 19.05.2024, 14:00 Uhr kam es zum Diebstahl eines E-Bikes. Dieses wurde in der Birkenstraße in Ahrbergen an einem öffentlichen Fahrradständer abgestellt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell