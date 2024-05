POL-HI: Verkehrsunfallflucht-Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Hildesheim

Lamspringe(fri): Am 18.05.2024 befährt ein bislang unbekannter Verursacher in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr eine zu diesem Zeitpunkt anlässlich des Pfingsturniers als Parkplatz genutzte Fläche im Kleberkamp in Lamspringe und touchiert hierbei das Heck eines dort ordnungsgemäß geparkten PKW Citroen. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

