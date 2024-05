POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 7 - Vollsperrung dauert an

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (Rössing).(bub) Am 18.05.2024, in der Zeit von 00:30 - 09:50 Uhr ist es zu einem Einbruch in das Vereinsheim in Rössing, Zum Klay 6 in 31171 Nordstemmen (Rössing) gekommen. Unbekannte Täter warfen ein Fenster des Gebäudes ein und entwendeten u.a. einen Fernseher. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden. Rückfragen ...

