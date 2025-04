Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Brand in Küche und Einbruch in Wertstoffhof

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wertstoffhof

Zwischen Donnerstag 17:20 Uhr und Dienstag 08 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Wertstoffhof in der Breiteichstraße. Dort entwendete er aus einer Gitterbox diverse Elektrogeräte. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Blaufelden: Brand in Gaststättenküche

In einer Gaststätte in der Hauptstraße kam es am Dienstag gegen 12:15 Uhr zu einem Brand in einer Küche, nachdem auf dem eingeschalteten Kochfeld, ein Topf mit Frittierfett vergessen wurde. Anschließend breitete sich das Feuer in der Küche aus, wodurch ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstand. Durch die Feuerwehr Blaufelden, welche mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer schlussendlich gelöscht werden. Ein 70-jähriger Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Wallhausen: Verkehrsunfall

Ein 53-jähriger Kia-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 17.10 Uhr die B290 aus Richtung der Anschlussstelle Crailsheim in Fahrtrichtung Wallhausen. Aus bislang unbekannter Ursache beschleunigte dieser ohne ersichtlichen Grund und fuhr ungebremst auf eine vor ihm fahrende 30-jähirge Mitsubishi-Fahrerin auf. Daraufhin kam der 53-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, pralle gegen eine stark bewachsene Böschung und kam anschließend auf einem Feldweg hinter der Böschung zum Stehen. Die 30-Jährige konnte sich auf der Fahrbahn halten. Durch den Unfall wurde der Mann schwer verletzt und die Frau leicht verletzt. Beide wurden anschließen in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Die B290 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Sachschaden am Kia wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt, der Schaden am Mitsubishi lässt sich noch nicht näher beziffern.

