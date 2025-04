Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Unfall

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und dem Polizeipräsidium Aalen:

Haftbefehl nach Diebstahl

Am Donnerstag konnte, gegen 18:30 Uhr, eine 26-Jährige zusammen mit ihrer Mutter einen 22-jährigen Tunesier in einem Einkaufscenter in der Julius-Bausch-Straße dabei beobachten, wie dieser den Geldbeutel eines 57-Jährigen entwendete. Kurz zuvor versuchte der 22-Jährige bereits sich das Handy der 26-Jährigen anzueignen, was diese jedoch verhindern konnte. Die beiden Frauen machten eine Mitarbeiterin sowie den 57-jährigen Mann auf den Diebstahl aufmerksam. Anschließend wurde der Dieb vom herbeigerufenen Filialleiter gestoppt und aufgefordert, das Diebesgut herauszugeben. Der 22-Jährige versuchte daraufhin zu fliehen, konnte jedoch von mehreren Mitarbeitern festgehalten werden. Sein 20-jähriger Komplize eilte ihm zu Hilfe und konnte ihn unter Anwendung von körperlicher Gewalt befreien. Die flüchtenden Männer wurden anschließend von Kunden und Mitarbeitern außerhalb des Verkaufsraums erneut gestoppt und festgehalten. Hiergegen wehrten sich die beiden, sodass sie von mehreren Personen am Boden festgehalten werden mussten. Bei der Auseinandersetzung erlitten ein 34-Jähriger und ein 36-Jähriger Verletzungen. Bei den beiden Dieben konnten später Diebesgut aus dem Einkaufscenter sowie mehrere vermutlich gestohlene Handys sichergestellt werden. Gegen den 22-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, während der 20- Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Iggingen: Unfall

Ein 82- jähriger Toyotalenker kommt aus ungeklärter Ursache auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen auf die Gegenfahrbahn. Auf Höhe der Abzweigung nach Iggingen kollidiert er hierbei mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lkw und im Anschluss mit dem dahinter befindlichen Skoda eines 58- Jährigen. Der Toyotafahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt 11.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell