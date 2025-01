POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Einbeck (ots) - 37586 Dassel, Brückenstraße, 25.01.2025, 23:45 Uhr bis 26.01.2025, 09:45 Uhr Einbeck (mho) Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es in dem oben genannten Zeitraum in Dassel. Durch eine bislang unbekannte Person wurde vermutlich durch stumpfe Gewalteinwirkung die Fronstoßstange eines abgestellten Pkw VW eines 47-jährigen Mannes aus Dassel beschädigt. Dadurch entstand Sachschaden i.H.v. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck ...

