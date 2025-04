Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Maibaum beschädigt & Fahrzeuganhänger verloren

Aalen (ots)

Urbach: Maibaum beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Mittwoch wurde in der Straße Bärenbach der aufgebockte Maibaum durchgesägt und damit so stark beschädigt, dass er nicht mehr als Maibaum genutzt werden kann. Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat gegen 2 Uhr, Täter sollen drei junge Männer gewesen sein. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Baum beschädigt, wobei unklar ist, ob am Wochenende bereits dieselben Täter am Werk waren. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 81344 um Zeugenhinweise.

Murrhardt: Unfall - Fahrzeuganhänger verloren

Am Mittwoch kam es gegen 10:20 Uhr zu einem Unfall in der Bahnhofstraße mit einem Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Der PKW-Anhänger, welchen ein 86-jähriger Fahrer mit seinem Skoda zog, löste sich aus unbekannter Ursache vom Fahrzeug und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem dort fahrenden BMW eines 37-Jährigen. Der BMW-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt.

