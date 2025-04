Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Jever

Jever (ots)

Bereits am 28.05.2024 kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Neuen Straße in Jever zu einem Ladendiebstahl. Der Täter betrat das Geschäft und nahm Kleidungsstücke im Wert von 399,75 EUR an sich, bevor er flüchtete.

Ein aufmerksamer Zeuge machte die Mitarbeiterin des Geschäftes auf den Diebstahl aufmerksam und berichtete, dass der Täter auf der Flucht noch weitere Waren von unterschiedlichen Außenaufstellern entwendet hatte. Der Täter wurde bei der Tat videografiert.

Die Polizei in Jever bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Täter identifizieren können, sich unter der Rufnummer 04461 7449-0 zu melden.

