POL-WHV: Nötigung im Straßenverkehr in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 07. April 2025, zwischen 22:50 und 23:05 Uhr, kam es in der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven zu einem Vorfall, bei dem der 18-jährige Beschuldigte mit einem Pkw, mit dauerhaft eingeschaltetem Fernlicht, sehr dicht auf den Pkw der ebenfalls 18-jährigen Geschädigten auffuhr. Dadurch wurde die Geschädigte dazu genötigt, abzubremsen. Im weiteren Verlauf fuhr der Beschuldigte mit überhöhter Geschwindigkeit auf der linken Fahrbahn, so lange, bis beinahe ein Unfall mit dem entgegenkommenden Verkehr entstanden ist.

Gegen den Beschuldigten wurde eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

