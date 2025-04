Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 04.04.2025 gegen 10:00 Uhr, parkt die Geschädigte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße Groß Belt in Wilhelmshaven. Als sie gegen 12:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkommt, ist dieses im vorderen Bereich auf der Fahrerseite stark beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

