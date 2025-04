Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchtes Tötungsdelikt im innerfamiliären Umfeld durch den Sohn zum Nachteil seiner Mutter

Schortens (ots)

Am 04. April 2025, um 14:34 Uhr, teilte ein 66-jähriges weibliches Opfer über Notruf der Polizei mit, dass sie soeben von ihrem 30-jährigen Sohn in ihrer Wohnung in der Menkestraße in Schortens angegriffen und verletzt worden sei. Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Jever konnten zeitgleich mit dem alarmierten Rettungsdienst Kontakt mit dem Opfer am Tatort herstellen. Das Opfer wies zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme schwere Verletzungen im Kopfbereich auf.

Zur weiteren Behandlung des Opfers wurde dieses einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Oldenburg beantrage die Untersuchungshaft, diese wurde richterlich erlassen. Der Beschuldigte wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell