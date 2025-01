POL-PDNR: Verkehrskontrolle, Rollerfahrer betrunken unterwegs

Kirchen (ots) - Am Mittwoch, den 29.01.2025 beobachtete der Ladendetektiv gegen 11:40 Uhr einen Dieb in der Kauflandfiliale in Kirchen. Er verfolgte den Mann zunächst bis zum Ausgang um ihn dort anzusprechen. Der Täter rannte dann aber plötzlich und unvermittelt davon und wurde von dem Detektiv verfolgt. Bis zu einem Wohnhaus in der Siegstraße in Kirchen. Der Täter verschwand hier in dem Hauseingang. Durch die ...

mehr