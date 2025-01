Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendieb flüchtete durch fremdes Badezimmer

Kirchen (ots)

Am Mittwoch, den 29.01.2025 beobachtete der Ladendetektiv gegen 11:40 Uhr einen Dieb in der Kauflandfiliale in Kirchen. Er verfolgte den Mann zunächst bis zum Ausgang um ihn dort anzusprechen. Der Täter rannte dann aber plötzlich und unvermittelt davon und wurde von dem Detektiv verfolgt. Bis zu einem Wohnhaus in der Siegstraße in Kirchen. Der Täter verschwand hier in dem Hauseingang. Durch die verständigte Polizeistreife konnte festgestellt werden, dass der Ladendieb auf seiner Flucht durch eine Wohnung im Erdgeschoss gelaufen, dann durch ein rückwärtiges Badezimmerfenster geklettert war und so schließlich unerkannt flüchten konnte. Wie er durch die Haustür gelangte ist bislang allerdings noch nicht geklärt. Gestohlen hatte er Hygieneartikel und Backwaren im Wert von unter 20 Euro. Personenbeschreibung:

- männlich - 20-30 Jahre alt - 175 - 180cm groß - blonder Bart - hellgrüne Jacke - weiße Schuhe

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0

