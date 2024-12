Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Wietze sucht Unfallverursacher

Wietze / Ovelgönne (ots)

Am Montag, 02.12.2024 ist es in Wietze zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Unbekannter zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Celler Straße in Ovelgönne aus "Im Gehäge" kommend in Richtung Oldauer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 23 kam er dann offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort den Außenspiegel eines in einer Parkbucht geparkten Golfes. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. An dem Golf entstand Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell