Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Celle warnt vor Falschgeld

Celle (ots)

In den vergangenen Jahren wurde vermehrt Falschgeld im Weihnachtsgeschäft in Umlauf gebracht. Auch in diesem Jahr verzeichnet die Polizei bereits die ersten Fälle in Stadt und Landkreis. Die Täter nutzen dabei den höheren Kundenandrang im Einzelhandel und auf Weihnachtsmärkten und den damit verbundenen Zeitdruck auf die Kassierer und Standbetreiber gezielt aus. Besonders häufig betroffen sind 50- und 20-Euro-Scheine, deren Qualität stark variiert, wobei die Fälschungen technisch immer ausgefeilter werden. Allerdings gibt es auch Falsifikate, die leicht erkennbar sind, da sie beispielsweise als "Spielgeld" oder "Filmgeld" gekennzeichnet sind. Scheinprüfgeräte erweisen sich als wirkungsvolles Mittel, um Banknoten schnell und zuverlässig zu überprüfen, außerdem haben sie auch einen abschreckenden Faktor. Im Gegensatz dazu sind die bekannten Prüfstifte häufig unzuverlässig. Grundsätzlich können Fälschungen gut mit dem "Fühlen, Sehen, Kippen"-Test erkannt werden. Dabei sollte man unter anderem auf die Smaragdzahl achten, die nicht glänzend oder lichtreflektierend sein sollte, sowie auf das fehlende Relief an den Seiten des Scheins. Detaillierte Informationen zur Erkennung von Falschgeld finden sich auf der Website der Deutschen Bundesbank unter www.bundesbank.de. Die Polizei verstärkt in der Weihnachtszeit ihre Streifen auf Weihnachtsmärkten und hat Standbetreiber bereits im Vorfeld umfassend informiert und sensibilisiert. Generell sollten Banknoten, insbesondere Wechselgeld, immer von beiden Seiten betrachtet, ertastet und auf ihre Echtheit geprüft werden, bevor sie angenommen werden. Bei einem Verdacht auf Falschgeld sollte unverzüglich die Polizei verständigt werden. Wichtig: Das verdächtige Geld nicht wieder herausgeben! Wer Falschgeld in Umlauf bringt, macht sich strafbar. Falsifikate werden eingezogen und von der Bundesbank nicht ersetzt.

