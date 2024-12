Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung

Celle (ots)

Am Dienstag, 02.04.2024 ist es im Bremer Weg in Celle in Höhe der Hausnummer 175 zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 13 Jahre alter Junge befuhr mit seinem Fahrrad gegen 17:30 Uhr den Radweg, als plötzlich ein silberner Geländewagen vor ihm auf den Radweg einscherte und ihm so den Weg versperrte. Der Fahrer des Wagens stieg aus, packte den Jungen an der Schulter, schrie ihn an und bedrohte ihn. Ob der Junge und der Mann sich kannten, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend stieg der Mann wieder in sein Auto und fuhr in Richtung Petersburgstraße davon. Der Junge wurde durch den harten Griff des Mannes leicht an der Schulter verletzt. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 50-60 Jahre alt - Halbglatze mit grauem Haarkranz - grauer 3-Tage Bart - Jacke in Tarnfarbe / Camouflage-Muster - graue Hose

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Geländewagen, vermutlich mit Celler Kennzeichen. Auf dem Beifahrersitz befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ein weißer Hund. Die Polizei ermittelt zunächst wegen Körperverletzung und des Verdachtes der Bedrohung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

