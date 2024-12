Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Spielothek in Wietze - Zeugen gesucht

Wietze (ots)

In Wietze ist es in der vergangenen Nacht zu einem Einbruch in eine Spielothek gekommen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Nienburger Straße und demontierten dort drei Spielautomaten sowie einen Fernseher. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einer Sackkarre abtransportiert und dann in ein Fahrzeug geladen. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Erkenntnisstand auf zirka 50.000 Euro. Wer in dem Zeitraum von Montag, 02.12.2024 12:30 Uhr bis Dienstag, 03.12.2024 14:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes in Wietze gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

