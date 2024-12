Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bei Wohnungsbrand in der Straße "Am Holzhof" wird niemand verletzt

Celle (ots)

Heute Morgen ist es zu einem Feuerwehreinsatz in der Straße "Am Holzhof" in Celle gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist dort in einer Wohnung in der 6. Etage eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen. Der Brand war der Einsatzleitstelle gegen 09:35 Uhr gemeldet worden. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Vorsorglich wurde die Bewohner des Hauses von den Einsatzkräften aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. In der brandbetroffenen Wohnung hielt sich zum Zeitpunkt des Ausbruches des Feuers nach derzeitigen Erkenntnissen niemand auf. Die Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach Freigabe durch die Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe steht momentan noch nicht fest.

