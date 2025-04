Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit zwei Schwerverletzten und Behinderungen auf der BAB 6

Gaildorf: Zwei schwerverletzte bei Unfall beim Abbiegen

Zwei Schwerverletzte und rund 20.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der B19 ereignete. Eine 75 Jahre alter Fahrerin eines Ford Fiestas befuhr gegen 17 Uhr die B19 von Gaildorf kommend in Richtung Ottendorf. Sie wollte an der Abzweigung Richtung Hägenau nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Citroen, der von einem 28-Jährigen gelenkt wurde. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzten sich beide Unfallbeteiligte schwer und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn wurden Kräfte der Straßenmeisterei verständigt.

Crailsheim/BAB6: Verkehrsbehinderungen durch festgefahrenen Sattelzug

Für Verkehrsbehinderungen auf der BAB 6 am Donnerstagmorgen sorgte ein festgefahrener Sattelzug. Die 31 Jahre alte Fahrerin befuhr gegen 3.30 Uhr den Baustellenbereich zwischen Crailsheim und Kirchberg in Richtung Heilbronn. Hierbei geriet sie leicht nach rechts in den aufgeweichten Grünstreifen. Der mit Betonteilen beladene Sattelzug blieb letztlich im weichen Untergrund stecken und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Bergung steht Stand 7.30 Uhr noch aus. Der rechte Fahrstreifen wurde gesperrt. Entsprechende Behinderungen mit Rückstau sind die Folge.

