Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfallflucht im Stühlinger - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von 06.02.2025, 16 Uhr bis 07.02.2025, 15 Uhr kam es in Freiburg in der Egonstraße, im Bereich der Einmündung in die Fehrenbachallee, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Pkw wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Am Nachmittag des 07.02.2025 bemerkte die Besitzerin des beschädigten Pkw zufällig einen Zettel am Eingang des Anwesens Egonstraße 70. Darauf stand, dass die Person ein Auto beschädigt habe, sowie ein Name und ein Kennzeichen.

Als die Besitzerin später vermutete, dass dies mit ihrem beschädigten Pkw in Verbindung stehen könnte, war der Zettel bereits verschwunden. Der Name und das Kennzeichen sind nicht mehr bekannt.

Die Verkehrspolizei bittet die Person, die den Zettel hinterlassen hat, sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

