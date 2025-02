POL-FR: Wehr: Glassscheiben an Türe beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 10.02.2025 gegen 18:30 Uhr, ist es in einem Ortsteil von Höchenschwand zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Ein Anwohner meldete einen Kaminbrand, woraufhin die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei ausrückte. Die Feuerwehr konnte einen Kaminbrand ohne Flammenbildung feststellen. Das Wohnhaus war nach Lösch- und Lüftungsarbeiten wieder bewohnbar. ...

