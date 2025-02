Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs - Ermittlungen auch gegen Autobesitzerin

Freiburg (ots)

Am Montag, 10.02.2025, gegen 23:50 Uhr, ist in Herrischried ein Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter einem Rauschmittel kontrolliert worden. Ein 39jähriger Autofahrer war auf der Landstraße 151 unterwegs und wurde im Bereich Herrischried angehalten und kontrolliert. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen und es ergab sich der Verdacht, dass der Autofahrer vor Fahrtantritt ein berauschendes Mittel konsumiert haben könnte. Der Urintest bestätigte den Verdacht und auch der Alkotest zeigte einen geringen Alkoholwert an. Der Gang zur Blutentnahme war die Folge. Der 39-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen der Polizei laufen daher auch gegen die Besitzerin des Autos. Der Verdacht besteht, dass sie ihm das Auto trotz Kenntnis eines fehlenden Führerscheines überlassen haben könnte.

