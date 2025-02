Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Unter Drogen mit nicht versichertem E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 10.02.2025, gegen 22:30 Uhr, ist ein nicht versicherter Elektroroller mit einem unter Drogen stehenden Fahrer im Bereich der Degernauer Straße in Erzingen festgestellt worden. Der 20jährige Fahrzeuglenker war auf der Hauptstraße in Erzingen unterwegs. Nach Erkennen eines fehlenden Versicherungskennzeichens sollte er angehalten und kontrolliert werden. Der 20-Jährige fuhr nach kurzem Zögern davon. Nach Recherchen konnte er an seiner Wohnanschrift dann angetroffen und kontrolliert werden. Die Anzeichen für einen Drogenkonsum wurden durch einen Urintest bestätigt. Die angeordnete Blutprobe wurde in der Folge bei einem Arzt entnommen und zur Untersuchung an ein Labor geschickt. Anzeige wegen fehlendem Versicherungsschutz, Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogen und die Unterrichtung der Führerscheinstelle sind die Folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell