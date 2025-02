Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Servicefiliale einer Sparkasse - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am frühen Montagmorgen, 10.02.2025, zwischen 00:00 und 02.00 Uhr, sind Unbekannte in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen in eine Servicestelle mit Bankautomaten einer Sparkasse eingebrochen. Die Räumlichkeiten einer Bank befinden sind unmittelbar neben dem Haupteingang eines großen Gebäudekomplexes eines Supermarktes in Obersäckingen. Die Unbekannten verschafften sich durch Einschlagen einer Glasscheibe Zutritt in die Bankräumlichkeiten. Mittels mitgeführtem Werkzeug versuchten die Unbekannten im Innern des Gebäudes mutmaßlich an den Inhalt des aufgestellten Geldautomaten zu gelangen. Der Automat blieb jedoch unberührt. Die Kriminalpolizei Waldshut, 07741 8316-0, leitet die Ermittlungen und bittet mögliche Zeugen sich zu melden. Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen im Bereich des Supermarktgeländes nimmt auch das Polizeirevier in Bad Säckingen, 07761 934-0, entgegen.

