POL-MS: Bürgersprechstunde der Polizei Münster - Für mehr Bürgernähe im Stadtteil Roxel

Münster (ots) - Zwischen 16:00 Uhr am Samstag (08.02.) und 02:15 Uhr am Sonntag (09.02.) sind bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Kapitelstraße in Mauritz eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten über ein Garagendach zu einer Fenstertür, die ins Haus führte. Diese hebelten sie aus, traten in das Gebäude ein und durchsuchten ...

mehr