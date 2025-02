Polizei Münster

POL-MS: Wohnungseinbruch in der Kapitelstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwischen 16:00 Uhr am Samstag (08.02.) und 02:15 Uhr am Sonntag (09.02.) sind bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Kapitelstraße in Mauritz eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten über ein Garagendach zu einer Fenstertür, die ins Haus führte. Diese hebelten sie aus, traten in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Unter anderem mit einer Geldbörse und Schmuck als Beute flohen sie anschließend unerkannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

