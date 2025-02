POL-MS: Körperverletzung und Bedrohung an der Münzstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Ein unbekannter Mann hat sich am Samstagvormittag (08.02., 11:30 Uhr) an der Tannenbergstraße unter einem Vorwand Zutritt zum Haus einer 93-Jährigen verschafft und drei Ringe entwendet. Nach Angaben der 93-Jährigen klingelte der Unbekannte an der Tür und bat um Spenden und um ein Glas Wasser. Die Geschädigte ging mit dem Mann in ihre Wohnung, um ihm ein Glas Wasser zu geben. Nachdem der Mann die ...

