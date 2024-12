Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Firmengebäude

Warendorf (ots)

Am Sonntag (8.12.2024) gegen 22.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Firma an der Kruppstraße in Ahlen ein. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen in der näheren Umgebung bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382-9650 oder E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell