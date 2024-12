Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Diebstahl von Baustelle

Warendorf (ots)

In der Zeit von Donnerstag (5.12.2024) 16.30 Uhr bis Montag (9.12.2024) 7.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle am Werseweg in Beckum ein Anbauwerkzeug eines Baggers. Wer hat in der Zeit verdächtige Beobachtungen auf der Baustelle gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

