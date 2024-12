Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Unter Alkoholeinwirkung und ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots)

Am Montag (9.12.2024) um 16.20 Uhr riefen Zeugen die Polizei an, da ein augenscheinlich alkoholisierter Mann sein Auto an der Münsterstraße mittig in einer Einfahrt geparkt hatte und weggegangen war. Die Beamten konnten den 37-jährigen Everswinkler in seiner Wohnung antreffen. Einen Führerschein besaß der Mann nicht. Da er deutlich alkoholisiert war ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell