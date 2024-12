Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeuge meldet Pkw der in "Schlangenlinien" fährt

Warendorf (ots)

Am Montag (9.12.2024) um 14.10 Uhr rief ein Autofahrer die Polizei an, da ein vor ihm fahrender Pkw in deutlichen "Schlangenlinien" fuhr und an einer Ampel bei Grün stehen blieb. Die Beamten konnten die 51-jährige Fahrerin aus Oelde zu Hause antreffen. Die Frau gab an, gerade mit dem Fahrzeug gefahren zu sein. Die Frau wirkte stark alkoholisiert, ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell