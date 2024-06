POL-COE: Nordkirchen, An der Post/ Einbruch in den Rossmann

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (21.06.24) einen braunen Skoda Oktavia an der Bulderner Straße beschädigt. Gegen 16.40 Uhr hörte ein Zeuge einen Knall. Am Skoda lagen Teile einer silbernen Spiegelabdeckung eines Toyotas. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

mehr