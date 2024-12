POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Leichtverletzter Jugendlicher nach Zusammenstoß

Warendorf (ots) - Am Montag (09.12.2024) um 12.45 Uhr kam es in der Bauernschaft Walgern in Warendorf-Freckenhorst zu einem Alleinunfall, bei dem eine Person verstarb. Ein 36-jähriger Mann aus Essen befuhr mit seinem Fahrzeug den Wirtschaftsweg in der Bauernschaft in Richtung Gänsestraße. In einer leichten Rechtskurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Trotz sofort ...

mehr