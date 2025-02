Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Flüchtiges Fahrzeug nach Unfall in Massen gesucht

Unna (ots)

Am Dienstag, 04.02.2025, kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Unna-Massen.

Ein 14-jähriger Unnaer war mit seinem Fahrrad auf der Straße "Auf der Bleiche" in Richtung Königsborner Straße unterwegs, als er an der Kreuzung "Auf der Bleiche"/Königsborner Straße mit einem Pkw zusammenstieß. Das Kind habe noch versucht, einem Zusammenstoß auszuweichen, kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer/Fahrerin entfernte sich daraufhin in Richtung Reckerdingsweg und "Am Dieken", ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad gesehen haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Pkw-Fahrer oder Fahrerin geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell