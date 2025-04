Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Vandalismus

Aalen (ots)

Neuler: Pedelec entwendet

Am Sonntag zwischen 04:00 Uhr und 09:00 Uhr wurde ein Pedelec, das auf einem Grundstück in der Tannenstraße abgestellt war, von Unbekannten entwendet. Das Fahrrad der Marke Haibike hat einen blau/schwarzen Rahmen und trägt eine weiße Aufschrift. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Reifen an Fahrrad zerstochen

Ein Unbekannter zerstach am Mittwoch zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr den Vorderreifen eines Mountainbikes der Marke Rockrider, das auf einem Fahrradparkplatz eines Fitnessstudios in der Hauffstraße abgestellt war. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 3580.

Aalen: Diebstahl von E-Scooter

Ein 18- jähriger E-Scooterlenker stellte seinen Roller am Mittwoch gegen 22:00 Uhr vor einem Restaurant in der Bahnhofstraße ab. Bevor er sich für ca. 15 Minuten von seinem E-Scooter entfernte, sicherte er diesen noch am Reifen mit einer Fahrradkette gegen Wegfahren. Nachdem er wieder an seinen Abstellplatz zurückkehrte stellte er fest, dass sein Gefährt vermutlich durch Wegtragen entwendet wurde. Die Polizei in Aalen sucht unter 07361- 5240 nach Zeugen.

Aalen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen parkte ein 34- Jähriger seinen Skoda in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Als er am Sonntagvormittag an sein Fahrzeug zurückkam, stand die Beifahrertüre offen. Bei der Durchsicht des Pkw musste er feststellen, dass eine hochwertige Sehbrille im Wert von mehreren hundert Euro entwendet wurde. Vermutlich wurde versäumt das Fahrzeug zu verschließen. Die Polizei Aalen nimmt Hinweise unter 07361- 5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl

Ein 30- jähriger Langfinger wurde am Mittwochnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft im nördlichen Stadtgarten durch eine Zeugin dabei beobachtet, wie er Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro auf dem Arm hatte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Nachdem die Zeugin ihn vor dem Geschäft darauf ansprach, ließ der Dieb seine Beute fallen und rannte weg. Eine weitere Zeugin die auf die Situation aufmerksam wurde, konnte beobachten wie der 30-Jährige anschließend in einen nahegelegenen Einkaufsladen ging. Die zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann dann hier festhalten und kontrollieren. Bei der Durchsicht seiner Taschen konnte weiteres Diebesgut aus einem noch unbekannten Bekleidungsgeschäft sowie aus dem aktuellen Einkaufsladen festgestellt werden. Der 30- Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell