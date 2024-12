POL-PDNR: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Neustadt (Wied) (ots) - Am 11.12.24, zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW in der Gartenstraße, 53577 Neustadt (Wied). Bei seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung seines Fahrzeugs im Bereich der Fahrertür fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

