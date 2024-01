Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.01.2024

Wolfenbüttel (ots)

Wohnung aufgebrochen

Wolfenbüttel, Ahlum, 03.01.2024 17:00 Uhr - 17.01.2024, 18:00 Uhr

In der Ortschaft Ahlum ist es durch bislang unbekannte Täter zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Die Einbrecher erbeuteten mehrere Elektronikartikel. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Beinahe-Unfall durch rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr

Wolfenbüttel, Breite Herzogstraße, 06.01.24, 13:10 Uhr

In der Wolfenbütteler Innenstadt ist es am Mittag des 06.01.24 beinahe zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der Fahrer eines Opel Astra habe sich verkehrswidrig und rücksichtlos verhalten. Zunächst habe dieser Fahrer einen 71-jährigen Wolfenbütteler auf der "Langen Straße" in Richtung "Rosenwall" genötigt, welcher sich mit seinem Pkw vor dem Astra befand, in dem er über eine längere Strecke sehr dicht auffuhr und den Mann bedrängte. Auf Höhe der Commerzbank überholte der Fahrer schließlich, obwohl aus Richtung "Rosenwall" Gegenverkehr kam. Dadurch musste der Opel-Fahrer stark abbremsen und knapp vor dem 71-Jährigen einscheren. Hätte der Wolfenbütteler nicht selber stark abgebremst, wäre es zu einem Unfall gekommen. Anschließend habe sich der Fahrer des Opel mit überhöhter Geschwindigkeit von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht weitere Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer gefährdet worden sind, unter 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell