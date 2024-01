Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 16.01.2024:

Peine (ots)

Verkehrsunfälle mit Sachschaden und verletzten Fahrerinnen

Am 16.01. ereignete sich an der Autobahnauffahrt Peine-Ost ein Verkehrsunfall, wobei zwei Frauen verletzt worden sind. Gegen 07:30 Uhr wollte eine 51-jährige Volvo-Fahrerin nach links auf die A2 in Fahrtrichtung Berlin Abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Citroen einer entgegenkommenden 31-jährigen. Durch den Aufprall schleuderte der Citroen über die Fahrbahn und stieß mit einem, gerade von der Autobahn abfahrenden, LKW zusammen. Der Citroen wurde an dem LKW eingeklemmt. Die beiden Autofahrerinnen mussten leicht verletzt ins Klinikum eingeliefert werden. Der 48-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die PKW mussten abgeschleppt werden. Die Straße ist kurzfristig gesperrt gewesen.

Gegen 07:45 Uhr ereignete sich auf der B1 bei Vechelde ein weiterer Unfall. Auf offenbar winterglatter Fahrbahn verlor eine 55-jährige Frau aus Braunschweig die Kontrolle über ihren Mercedes. Der schleudernde Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford. Sowohl die Mercedes-Fahrerin als auch die 53-jährige Fahrerin des Ford blieben unverletzt. Die Autos sind abgeschleppt worden

