POL-PDNR: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hardert (ots) - Im Zeitraum vom 10.12.2024, 20:00 Uhr - 11.12.2024, 08:30 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in 56579 Hardert zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW am Vorabend am rechten Fahrbahnrand. Am nächsten Morgen bemerkte sie eine Beschädigung am linken Außenspiegel des PKW. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

mehr