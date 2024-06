BPOLI-WEIL: Über 300 Tage Restfreiheitsstrafe offen - Festnahme

Weil am Rhein (ots) - Mit gefälschten Identitätskarten versuchten ein 39-Jähriger und ein 47-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei wurde der Täuschungsversuch entdeckt. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die beiden Männer am Montagabend (17.06.24) bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. ...

mehr