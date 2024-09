Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck

Willich (ots)

Bereits am Freitagmittag, gegen 13.00 Uhr, klingelte ein Mann bei einer Seniorin auf der Brauereistraße in Willich. Er stellte sich als Mitarbeiter der Wasserwerke von und gab an, nach einem Rohrbruch die Leitungen überprüfen zu müssen. Er gab der Dame Anweisung, das Wasser in Dusche und Waschbecken aufzudrehen. Vermutlich konnte in der Zeit ein zweiter Unbekannter die Wohnung betreten. Als der falsche Wasserwerker die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass Schmuck entwendet worden war. Der Täter ist ca. 1,75 Meter groß, schlank und etwa 25-30 Jahre alt. Er trug ein graues Oberteil, eine brauen Basecap und Handschuhe. Der zweite Täter war nach Angaben eines Zeugen ca. 30-40 Jahre alt und von kräftiger Statur. Die Kripo in Kempen ermittelt und bittet um Hinweise auf die Trickdiebe über die 02162/377-0. /wg (741)

