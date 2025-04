Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Exhibitionist und Raser im Pech

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall mit E-Scooter-Zeugen gesucht

Ein 21-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 12.20 Uhr mit einem E-Scooter die Marktstraße. Dabei wollte er nach bisherigen Erkenntnissen den Golf einer49-Jährigen überholte. Diese bog zeitgleich nach links ab, sodass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0791/4000 zu melden.

Crailsheim: Exhibitionist-Geschädigte gesucht

Ein 29 Jahre alter Exhibitionist trat am Donnerstag gegen 10 Uhr im Parkbereich um den Diebsturm am Alten Friedhofweg zwei Frauen gegenüber, zeigte sein Geschlechtsteil und onanierte. Die beiden Frauen ziehten sich in ein nahgelegenes Ladengeschäft zurück, wobei der Mann ihnen folgte. Sie verständigten die Polizei, die den 29-Jährigen vor dem Laden in der Karlstraße antreffen konnte. Eine der beiden Geschädigten ist 26 Jahre alt, die andere ist bislang unbekannt. Sie wird gebeten, sich unter Telefon 07951/4800 bei der Polizei zu melden. Womöglich trat der Exhibitionist auch weiteren Frauen gegenüber. Etwaig weitere Geschädigte sollten sich ebenfalls melden.

Crailsheim: Raser ist nun führerscheinlos

Ein 21-Jähriger raste am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr mit seinem Mercedes durch die Crailsheimer Innenstadt. Pech für ihn, dass eine Zivilstreife der Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Sie verfolgte den Raser, um ihn zu stoppen und zu kontrollieren. Der junge Mann fuhr in der Innenstadt teils über 120 km/h. Er konnte letztlich in der Haller Straße kontrolliert werden. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Ihn erwartet nun zudem eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell