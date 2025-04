Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle

Aalen (ots)

Ellwangen: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb entwendete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Bargeld und eine Bankkarte aus einem VW, der in der Straße "Stauffenbergring" abgestellt war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus Pkw

Am Donnerstag zwischen 20:35 Uhr und 23:30 Uhr endwendete ein Unbekannter zwei Parfüms und einen geringen Bargeldbetrag aus einem unverschlossenen Skoda, der in der Kanalstraße abgestellt war. Das Polizeirevier Aalen bittet um Hinweise unter der Nummer 07361 524-0.

Aalen: Diebstahl von Geldbörse - Geschädigter und Zeugen gesucht

Ein aufmerksamer Passant konnte am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr am Bahnhof feststellen wie zwei junge Männer einem älteren Herrn seine Geldbörse aus der Hosentasche klauten. Die zufällig vor Ort befindlichen Polizeibeamten wurden kurze Zeit später durch den 30- jährigen Zeugen auf die Situation hingewiesen und konnten die Personen kontrollieren. Hierbei konnte lediglich noch Bargeld, jedoch keine Geldbörse mehr aufgefunden werden. Der ältere Herr konnte am Bahnhof nichtmehr angetroffen werden. Die Polizei in Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Tathergang und zum Geschädigten unter 07361-5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell