Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person, Polizeihubschrauber im Einsatz - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Aktuell kommt es unter anderem zu einem Einsatz eines Polizeihubschraubers zur Vermisstensuche im Bereich Heidelberg-Neuenheim nach einer abgängigen Person aus einer medizinischen Einrichtung. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Der gesuchte Mann ist 64 Jahre alt, ca. 175cm groß, 65 Kg schwer, hat eine relativ schlanke Statur, hat kurze graue Haare, trägt ein auffälliges Spinnenweben-Tattoo am Hals, hat ein sog. Patientenbändchen am Arm und noch einen gelegten Zugang am rechten Handrücken. Hinweise zum Aufenthaltsort der Person nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221 - 45690 entgegen.

