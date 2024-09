POL-MA: Heidelberg: Ermittlungsverfahren gegen ehemalige Führungskraft eines großen Softwareunternehmens wegen Anfangsverdachts der sexuellen Belästigung

Mannheim (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr kam es auf der Feudenheimer Straße Höhe der Haltestelle Pfeifferswörth zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Daimler Benz und einer Straßenbahn. Ein 50-jähriger Autofahrer war stadtauswärts in Richtung Feudenheim unterwegs, als er verbotswidrig nach links auf die Gegenfahrbahn in Richtung Stadtmitte abbiegen wollte. Dabei kollidierte er mit einer parallel fahrenden ...

