Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein Neckar-Kreis: 72-Jähriger verursacht Unfall beim Wenden

Edingen-Neckarhausen/Rhein Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 72-jähriger LKW-Fahrer mit einem Citroen entlang der Rosenstraße in Richtung Mannheimer Straße. Gegen 10:45 Uhr wendete er sein Fahrzeug und übersah dabei einen herannahenden Kleinbus der Marke Peugeot. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde sowohl der 72-Jährige als auch der 27-jährige Kleinbus-Fahrer leicht verletzt. Der 72-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell