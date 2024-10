Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Einfädeln führt zum Auffahren (21.10.2024)

Bad Dürrheim - B 27 (ots)

Die Bundesstraße 27 ist am Montag, gegen 14:30 Uhr auf Höhe der Messe in Schwenningen, Ort eines Unfalls geworden. Eine 55-jährige Citroen-Fahrerin wollte an der Auffahrt einen unbeteiligten Autofahrer auf ihren Fahrstreifen wechseln lassen. Hierzu reduzierte sie ihre Geschwindigkeit etwas. Einem 39-Jährigen in einem Toyota entging dies und er fuhr auf den Citroen auf. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht und wurde in einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell