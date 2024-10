Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 26-Jähriger nach Pkw-Aufbrüchen von Diensthund gestellt

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (3. Oktober) wurden in den Morgenstunden mehrere Fahrzeuge und eine Garage in Euskirchen-Großbüllesheim und Euskirchen-Wüschheim aufgebrochen.

In der Scottstraße in Euskirchen-Großbüllesheim wurde die Garage von einem Einfamilienhaus aufgehebelt. Aus der Garage wurde ein E-Bike entwendet.

Weiter wurden an vier Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus den Fahrzeugen keine Gegenstände entwendet.

Bei weiteren 22 Fahrzeugen blieb es bei versuchten Pkw-Aufbrüchen.

Gegen 6.33 Uhr beobachteten mehrere Zeugen in der Gustav-Nachtigal-Straße in Euskirchen-Großbüllesheim einen 26-Jährigen aus Euskirchen bei einem erneuten Pkw-Aufbruch.

Unter anderem wurde auch ein nicht im Dienst befindlicher Diensthundeführer der Polizei auf den Mann aufmerksam.

Noch im Bereich der Gustav-Nachtigal-Straße konnte der 26-Jährige mit dem zuvor entwendeten E-Bike von dem Polizeibeamten angetroffen und angesprochen werden.

Hierbei gab sich der Polizeibeamte als solcher zu erkennen, woraufhin der 26-Jährige flüchtete.

Daraufhin wurde von dem Polizeibeamten ein Diensthund angedroht.

Trotz Androhung flüchtete der Mann weiter in Richtung der Scottstraße.

Der Diensthund nahm die Fährte von dem Mann auf und konnte den 26-Jährigen mit einem Biss in den Arm sowie in den Oberschenkel stellen.

Der 26-Jährige wurde hierbei verletzt.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Aufgrund der Verletzung wurde er zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Anschließend konnte der Mann dem Polizeigewahrsam in Euskirchen zugeführt werden. Insgesamt wurden 26 Fahrzeuge im Bereich der Gustav-Nachtigall-Straße und Scottstraße in Euskirchen-Großbüllesheim sowie in der Wüschheimer Straße und Münchhausenstraße in Euskirchen-Wüschheim von dem 26-Jährigen angegangen.

Das entwendete E-Bike konnte wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden.

Es wurden Anzeigen bezüglich des (versuchten) besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeugen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell